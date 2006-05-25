Олимпийский чемпион по плаванию отказался лететь в Монако

Иан Торп решил не спешить со своим возвращением, передает «Спорт-Экспресс». Предполагалось, что первым соревнованием, в котором австралийский пловец примет участие после болезни и перелома руки, станет турнир в Монако, назначенный на 3 июня. Однако сегодня стало известно, что чемпион Олимпийских игр и чемпион мира отказался от своего участия в нем. Об этом заявил тренер сборной Австралии Алан Томсон.

"После разговора со своим тренером Иан решил отказаться от поездки в Европу. Из-за болезни он пропустил Игры содружества, потом сломал руку. Сейчас эти неприятности вроде бы в прошлом, однако, Торп не спешит принимать участие в новых соревнованиях, - поделился Томсон. - Он предпочел остаться в Сиднее и продолжить тренировки. Пока форма Иана все-таки далека от оптимальной".