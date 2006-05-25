Боб Арум судится с Оскаром Де Ла Хойей

Промоутерская компания Боба Арума Top Rank подала многомиллионный иск против Оскара Де Ла Хойи и его компании Golden Boy Promotions. Юристы Top Rank указывают, что их компания являлась промоутером поединка Де Ла Хойи с Бернардом Хопкинсом в 2004 году, и в соответствии с заключенным тогда контрактом Top Rank обладала первоочередным правом на промоушен следующего боя Де Ла Хойи. Но Де Ла Хойя, запросил непомерный гонорар за свой поединок с Рикардо Майоргой, а также отказался вести дальнейшие переговоры, сообщает AllBoxing.Ru

Трансляция поединка с Майоргой была успешной, по системе PPV было продано 875 тыс. платных трансляций, что принесло 43,8 миллиона долларов. Еще 7,6 миллионов принесли билеты на бой. Боб Арум сообщил, что в результате действий Golden Boy Promotions его компания потеряла не менее $3 млн. Кроме возмещения убытков иск предусматривает также взыскание штрафных санкций.