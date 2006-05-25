Шорт-трек: сборная Россия захотела корейца

3 июня 2006 года представители Федерации шорт-трека России отправляются в Пекин на переговоры с кандидатами на пост главного тренера сборной России, сообщает « СпортОнлайн»

Ранее сообщалось, что тренерский совет Федерации шорт-трека России принял окончательное решение пригласить в сборную России китайского специалиста на пост главного тренера, однако, по неподтвержденной пока информации, государственный тренер по шорт-треку Андрей Минцев склоняется теперь к кандидатуре корейца Сонг Сук Ву на данную должность.