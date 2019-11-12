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"Мало разницы": гимнастка ушла из спорта в порно и преуспела

12 ноября 2019, 22:00

Верона Ван де Лер, бывшая вице-чемпионка мира по спортивной гимнастике восемь лет снималась в порнофильмах.

Верона ван дер Лер/ instagram.com/veronagymnast2/

Верона ван де Лер, экс-серебряная призерша чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье и вице-чемпионка мира в вольных упражнения детально рассказала о том, почему ушла из спорта в порноиндустрию.

"Мне предложили такую сумму, от которой я не могла отказаться. Деньги обеспечили бы мне будущее, о котором я мечтала. Я хотела открыть собственный магазин или фотостудию", — заявила она в интервью британскому таблоиду The Sun.

Всего Ван де Лер снималась в порнофильмах и порнороликах восемь лет. За это время у нее появился и стал популярным собственный сайт с видео- и фотосъемками.

"Это потрясающая возможность. Я установила собственные правила и снималась либо в одиночку, либо с моим парнем", — отметила де Лер.

Более того, девушка утверждает, что между порно и гимнастикой разница не так велика, как кажется зрителям.

"Между гимнастикой и порно нет большой разницы. Гимнастки в большой степени занимаются эксгибиционизмом. На девушек с широко раздвинутыми ногами любят смотреть. Если бы те, кто критикует меня, знали, как обстоят дела в мире гимнастики на самом деле, то не были бы так категоричны", — подытожила она.

Напомним, ранее в Колумбии послушница после 8 лет в монастыре ушла сниматься в порно. До этого в США юная красотка Джианна Диор стала порнозвездой из-за Tinder.

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