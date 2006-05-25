В США погиб автогонщик NASCAR

В США погиб молодой гонщик NASCAR Busch Series Спенсер Кларк, передает «Спорт-Экспресс». Пилот ехал в грузовике, перевозившем гоночную машину его команды в Лас-Вегас. В штате Нью-Мексика грузовик перевернулся, что привело к гибели обоих находившихся в кабине людей.

За рулем грузовика был двадцативосьмилетний Эндрю Филлипс. По предварительным данным, грузовик неожиданно потерял управление и, вылетев с дороги, перевернулся. В полиции США полагают, что причиной аварии мог стать сильный боковой ветер. В результате аварии другие участники движения не пострадали.

Спенсер Кларк дебютировал в американской гоночной серии NASCAR Busch Series в марте этого года. Талантливый гонщик не успел добиться высоких результатов, однако эксперты обещали ему достойное спортивное будущее.