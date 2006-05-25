Теннис: украинки продолжают борьбу на Открытом чемпионате Франции

Крымчанка Юлия Вакуленко вышла в заключительный раунд квалификации на Открытом чемпионате Франции по теннису. Во втором раунде отборочного турнира украинская теннисистка, посеяная под 17 номером, уверенно взяла верх над теннисисткой из Китая Тинг Ли: 6-4, 6-1. За выход в основную сетку Ролан Гарроса Юлия поборется с итальянкой Роминой Опранди, посеяной под 1 номером.

Вслед за Вакуленко и дончанка Юлия Бейгельзимер пробилась в заключительный раунд квалификации. Во втором раунде украинка, посеяна под 20 номером, разгромила Селиму Сфар из Туниса: 6-2, 6-0, взяв тем самым убедительный реванш за поражение в четвертьфинале турнира ITF в Ливане. Соперницей Юлии Бейгельзимер в решающем раунде квалификации на Ролан Гарросе будет чешская теннисистка Барбора Стрыкова.

Выбыла из борьбы Елена Антипина, уступив в первом раунде квалификации россиянке Ольге Пучковой, посеяной под 22 номером: 3-6, 3-6.

Сообщает «официальный сайт Андрея Медведева»