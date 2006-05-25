Украинские шахматистки победили китаянок в Италии

В четвертом туре шахматной Олимпиады, которая проходит в Турине, женская сборная Украины со счетом 2:1 победила одну из фаворитов – команду Китая и, набрав 10 очков, вышла на второе место в турнирной таблице. Лидирует команда России.

В четвертом туре украинки сыграют именно с шахматистками России, сообщает «Чемпион»

Мужская сборная в среду сыграла вничью 2:2 со сборной Узбекистана. Василий Иванчук проиграл Рустаму Касымджанову, а Александр Моисеенко уступил Салдаю Юлдашеву. Спасли матч для украинской команды Андрей Волокитин и Сергей Карякин, которые обыграли Алексея Барсова и Антона Филиппова, соответственно.

В активе украинской команды, после четырех туров 12 очков и она с тремя сборными делит 5-8 места. В пятом раунде украинцы сыграют с командой Болгарии.