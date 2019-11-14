Манчестер Юнайтед пригласил сексапильную ведущую на свой клубный канал

Модель нижнего белья Кирсти Шелтс стала новой ведущей клубного канала Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед пригласил вести свой клубный канал сексуальную модель Кирсти Шелтс. Она уже вела репортаж с матча 12 тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Брайтон (3:1).
Девушка прославилась как модель нижнего белья, также она работает на шоу о женском регби. О работе в МЮ она похвасталась в своем Twitter.
"Вчера был мой первый официальный рабочий день репортера в на MUTV и мне очень это понравилось", - написала Шелтс.
Манчестер Юнайтед после 12 туров занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков.
Напомним, сегодня, 14 ноября, состоится товарищеский матч Украина - Эстония в Запорожье на Славутич-Арене.
Yesterday was my first official day working as a freelance reporter for MUTV and I absolutely loved it @ManUtd ⚽️ #RememberanceDay ? pic.twitter.com/RRpiW20m1z— Kirsty Louise Shelts (@KirstyShelts) 11 листопада 2019 р.