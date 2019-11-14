Манчестер Юнайтед пригласил сексапильную ведущую на свой клубный канал

Кирсти Шелтс стала новой ведущей канала Манчестер Юнайтед / Инстаграм Кирсти Шелтс

Манчестер Юнайтед пригласил вести свой клубный канал сексуальную модель Кирсти Шелтс. Она уже вела репортаж с матча 12 тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Брайтон (3:1).

Девушка прославилась как модель нижнего белья, также она работает на шоу о женском регби. О работе в МЮ она похвасталась в своем Twitter.

"Вчера был мой первый официальный рабочий день репортера в на MUTV и мне очень это понравилось", - написала Шелтс.

Манчестер Юнайтед после 12 туров занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков.

Напомним, сегодня, 14 ноября, состоится товарищеский матч Украина - Эстония в Запорожье на Славутич-Арене.