Россия усиливает борьбу с допингом

Начальник отдела антидопингового обеспечения Росспорта, руководитель антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России профессор Николай Дурманов заявил, что Федеральное агентство по физкультуре и спорту РФ продолжает усовершенствовать ФГУП «Антидопинговый центр» и в настоящее время производит закупку целого комплекта высокоэффективного дорогостоящего оборудования, сообщает «Советский Спорт»

«Наша антидопинговая лаборатория находится на хорошем счету во Всемирном антидопинговом агентстве, а с появлением нового комплекта оборудования и вовсе станет одной из самых лучших и мощных в мире. Оборудование очень дорогое. У кого и за какую сумму его покупать, определит конкурсная комиссия Росспорта», - сказал Николай Дурманов.