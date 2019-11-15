"Девушка Ювентуса": сексуальная болельщица "зебр" стала популярной после матча с Миланом

Франческа Тайе / Инстаграм Франчески Тайе

Юная студентка из Милана попала в трансляцию матча 12 тура Серии А Ювентус - Милан, в котором туринцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Пауло Дибалы. Болельщики были очарованы красотой девушки, а после игры ее нашли в соцсетях.

Красотку зовут Франческа Тайе. Сама она учится в Милане, но является яростной поклонницей Ювентуса. Даже называет себя "девушка Ювентуса". После игры Серии А о ней писали итальянские СМИ, а позже начали и издания других европейских стран (Marca, Bild и остальные).

Как итог, у нее более, чем в 10 раз, увеличилось количество подписчиков в Инстаграм. С 7 тысяч стало 76.

Также матч Ювентус - Милан запомнился бурной реакцией Криштиану Роналду, когда его заменили на 55-й минуте встречи.

Напомним, Манчестер Юнайтед пригласил сексапильную ведущую на свой клубный канал.