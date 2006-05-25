В Италии обыскали штаб-квартиры «Милана» и «Интера»

25 мая 2006, 20:09

В Италии финансовая гвардия произвела в четверг обыски в штаб-квартирах футбольных клубов "Милан" и "Интер", сообщает «РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ansa.
По сведениям агентства, следователей интересовали документы, связанные с обменом игроков между этими клубами и "Ювентусом" в период с 2000 по 2005 год.

"Ювентус" оказался в эпицентре скандала, связанного с коррупцией в футболе: высший менеджмент клуба подозревается в финансовых махинациях.

Впрочем, как отметил накануне на пресс-конференции капитан национальной футбольной сборной Фабио Каннаваро (Fabio Cannavaro), "эта система затрагивала всех, распространялась на весь наш футбол".
Сегодня, правда, он посчитал нужным уточнить сделанное им накануне заявление.
"Мне не удалось верно передать свою мысль. Те, кто ошибся, должен за это платить. Я просто хочу, чтобы футбол был справедливым, чистым и настоящим. Я верю в обычное правосудие и в спортивное правосудие", - сказал он.

Тем не менее, в расследовании, которое ведет туринская прокуратура, участвует уже 71 футбольный клуб. Прежде всего речь идет о финансовых нарушениях, связанных с продажей таких звезд, как Зинедин Зидан, Дарко Ковачевич, Фабио Каннаваро и Златан Ибрагимович, а также о менее известных футболистах.
Однако в ходе расследования всплыли преступления, затрагивающие буквально все области футбольного мира: речь идет и о подкупе судей, и о применении допинга, и о противозаконном заключении пари на игры.

Как раз из-за пари на грядущий чемпионат мира может не попасть вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Буффон. Если прокуратура Пармы, где он вчера выдержал трехчасовой допрос, докажет его вину, голкипера могут отстранить от игр на 18 месяцев. По крайней мере, такое наказание за незаконные пари, заключенные футболистами, предусматривает итальянский спортивный закон.

О масштабе катастрофы свидетельствует тот факт, что в Итальянскую футбольную федерацию был назначен чрезвычайный комиссар, Гвидо Росси, который, в свою очередь, поставил во главе отдела расследований бывшего генерального прокурора Милана Франческо Саверио Боррелли, в начале девяностых годов бывшего одним из руководителей операции "Чистые руки", связанной с коррупцией в итальянский политических и властных кругах.

Кроме того, футболом заинтересовалось антимонопольное ведомство, принявшее в среду резолюцию о необходимости реформирования действующих правил отношений между игроками и их агентами, а также об изменении условий футбольных контрактов.

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