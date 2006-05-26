Румынские стадионы наказаны за расизм

Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Румынии дисквалифицировала стадионы "Стяуа" и "Динамо" на один матч и оштрафовала каждый клуб на 30 тысяч швейцарских франков за расистские выходки.



"Стяуа" наказана за то, что после выигранного матча со "Спортулом Студенцеск" ее игроки и болельщики позволили себе оскорбительные выкрики в адрес цыган, которые являются болельщиками ее конкурента на чемпионский титул - "Рапида". "Динамо" подвергнуто санкциям за то, что динамовские болельщики позволили себе оскорбительные выражения в адрес бывшего игрока команды ивуарца Дауды, сейчас выступающего за "Арджеш", сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на Gazeta Sporturilor.