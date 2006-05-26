Суркис подтвердил приобретение бразильца Корреа

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что опорный полузащитник "Палмейраса" бразилец Карлуш Корреа прибудет в расположение украинского клуба для медицинского обследования.



Решение по приобретению этого игрока на дефицитную нынче для киевлян позицию будет принято в субботу, когда Суркис возвратится в Киев с молодежного чемпионата Европы.



В то же время президент "Динамо" опроверг информацию об интересе столичного клуба к 20-летнему форварду молодежной сборной Бразилии Рафаэлю Собису, на которого, по информации Gazeta Esportiva претендуют немецкие "Вердер" и "Вольфсбург", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". Об этом сообщает Террикон.