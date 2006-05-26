Франция вышла в полуфинал чемпионата Европы

На чемпионате Европы по футболу среди молодежных команд (до 21 года) в группе А сборная Франции разгромила команду Германии со счетом 3:0 и, таким образом, благодаря двум победам обеспечила себе место в полуфинале турнира.



Шансы на выход в полуфинал сохранила сборная Сербии и Черногории, обыгравшая команду Португалии со счетом 2:0. Сербы могли забить еще, когда на 63-й минуте был удален защитник сборной Португалии Семедо за фол на московском армейце Милоше Красиче. Пенальти пробивал Ненад Милияш в левый от голкипера угол, но Бруно Вале взял мяч.



Однако торжество португальцев было недолгим: следующий мяч влетел в ворота Бруно Вале через две минуты: защитник московского «Локомотива» Бранко Иванович удачно головой замкнул пас Душана Басты, передает «Советский Спорт».



Чемпионат Европы (до 21 года)



Группа A. 2-й тур



Франция – Германия - 3:0 (1:0)

Голы: Синама-Поньоль, 45. Гуркюфф, 71. Мавуба, 75.



Португалия - Сербия и Черногория – 0:2 (0:1)

Голы: Зе Кастро, 17, в свои ворота. Иванович, 65.