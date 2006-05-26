Украинский хоккей поменяет гражданство?

Не исключено, что скоро киевский хоккейный клуб «Сокол» и сборная страны по хоккею сменят место своей "дислокации" – с Украины на Беларусь.



Руководители клуба и сборной рассказали «Главреду», что в прошлом году белорусы уже делали предложение украинскому хоккейному клубу «Сокол» (базовый клуб сборной) переселиться и обосноваться в Гомеле. Украинская сторона тогда отказалась. Но теперь, когда положение клуба и хоккея в стране дошло до критической черты - стало невыносимо бедственным - не исключено, что над белорусским предложением задумаются в клубе уже серьезно.