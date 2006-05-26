Сборная Англии проиграла белорусам

Второй состав сборной Англии сенсационно уступил команде Белоруссии в товарищеском матче, проводимом в рамках подготовки англичан к поездке на чемпионат мира в Германию. В этом матче тяжелую травму получил третий вратарь сборной Англии Роберт Грин из «Норвича».



К тому моменту англичане довольно комфортно чувствовали себя на поле, забив гол в первом тайме. Грин вышел во втором на замену Дэвиду Джеймсу, но уже через пять минут, выбивая мяч от ворот, получил травму, повредив пах. Он упал на газон, а в это время мяч отскочил к Виталию Кутузову.



Нападающий «Сампдории» вместо того, чтобы выбить мяч за боковую линию, как это принято в случае травмы игрока, нанес удар по пустым воротам и сравнял счет. Роберта Грина с поля вынесли на носилках.

Далее на 73-й минуте за вторую желтую карточку был удален Сергей Омельянчук, но через 9 минут белорусам, играющим вдесятером удалось забить победный гол: отличился Сергей Кониленко, ушедший от опеки Майкла Доусона. За игрой всоих товарищей по сборной печально наблюдали игроки основы Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и капитан Дэвид Бекхэм.



Отметим, что впервые за сборную в этом году сыграл Майкл Оуэн, с января восстанавливавшийся от перелома. В составе сборной Белоруссии на поле вышли восемь игроков, выступающих в российской премьер-лиге – Юрий Жевнов («Москва»), Василий Хомутовский, Александр Кульчий (оба - «Томь»), Дмитрий Ленцевич («Торпедо»), Сергей Омельянчук («Шинник»), Виталий Булыга («Крылья Советов»), Максим Ромащенко («Динамо»), Тимофей Калачев («Ростов»).



Теперь на чемпионат мира в германию третьим вратарем сборной Англии поедет голкипер «Ливерпуля» Скотт Карсон, передает «Советский Спорт».



Товарищеский матч



Англия – Белоруссия – 1:2 (1:0)



Голы: Дженас, 34 – Кутузов, 50. Корниленко, 81.



Англия: Джеймс (Грин, 46; Карсон, 53), Харгривз, Кэмпбелл, Каррагер, Э. Коул, Леннон, Кэррик, Дженас (Д. Коул, 62), Даунинг (Доусон, 79), Крауч (Дефо, 79), Оуэн (Уолкотт, 62)

Белоруссия: Жевнов (Хомутовский, 46), Кульчий, Ленцевич, Омельянчук, Штанюк, Корытько, Юревич (Шагойко, 62), Булыга (Корниленко, 78), Ромащенко (Кашевский, 74), Калачев (Панковец, 80), Кутузов (Концевой, 64)



Предупреждения: Ромащенко, Омельянчук

Удаление: Омельянчук, 73