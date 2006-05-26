Шахматная Олимпиада: украинки обыграли россиянок

В пятом туре шахматной Олимпиады в Турине женская сборная Украины со счетом 2:1 обыграла лидера соревнований – сборную России.



Первый номер украинской команды – Наталия Жукова выиграла у Александры Костенюк. Инна Яновская-Гапоненко и Анна Ушенина сыграли вничью с сестрами Татьяной и Надеждой Козинцевыми. Тем не менее, сборная России, набравшая 12,5 очка, пока удерживает лидерство на турнире. Украинки на второй позиции – 12 очков. В шестом туре им предстоит сыграть со сборной Испании.



Мужская сборная Украины сыграла вничью с соперниками из Болгарии – 2:2. Василий Иванчук был сильнее Георгия Кирилова, Сергей Карякин и Павел Емельянов разошлись миром с Александром Дельчевым и Василием Спасовым. Андрей Волокитин уступил Ивану Чепаринову.



Украинская мужская сборная пока находится в группе из шести команд, каждая из которых набрала 14очков. Что касается лидеров, то их двое – сборные России и Армении – у них по 15,5 очка. В шестом туре украинским шахматистам предстоит встретиться с испанцами.