Легендарный Кака женился на сексапильной блондинке

Бывший полузащитник Милана и Реала Кака женился на своей девушке после двух лет отношений.
Давний товарищ Андрея Шевченко Рикардо Кака женился на сексуальной блондинке Каролине Диас после двух лет отношений.
Об этом бразилец сообщил в своем Инстаграм, опубликовав фото со свадьбы. Это уже второй брак экс-футболиста. Ранее он был женат на Каролине Селико с 2005 по 2015 годы и от нее у него двое детей.
В течение своей карьеры Кака успел поиграть за такие клубы, как Милан и Реал. В 2007 году стал обладателем "Золотого мяча", а после него началась эпоха Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Напомним, девушка Роналду порадовала своих поклонников горячими фото после выхода сборной Португалии на Евро-2020.