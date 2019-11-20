Легендарный Кака женился на сексапильной блондинке

Кака женился на сексапильной блондинке / EPA/UPG

Давний товарищ Андрея Шевченко Рикардо Кака женился на сексуальной блондинке Каролине Диас после двух лет отношений.

Об этом бразилец сообщил в своем Инстаграм, опубликовав фото со свадьбы. Это уже второй брак экс-футболиста. Ранее он был женат на Каролине Селико с 2005 по 2015 годы и от нее у него двое детей.

В течение своей карьеры Кака успел поиграть за такие клубы, как Милан и Реал. В 2007 году стал обладателем "Золотого мяча", а после него началась эпоха Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Напомним, девушка Роналду порадовала своих поклонников горячими фото после выхода сборной Португалии на Евро-2020.