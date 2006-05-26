«Зенит» возглавил голландец Адвокаат

Новым главным тренером питерского футбольного клуба "Зенит" стал голландец Дик Адвокаат. Как сообщает "РТР-Спорт", с ним подписан контракт на два года. В настоящее время голландец тренирует сборную Кореи, которой предстоит принять участие в чемпионате мира, а к работе в "Зените" Адвокаат приступит после первенства планеты (финал - 9 июля).



За каждый год работы в "Зените" специалист будет получать по два миллиона долларов, причем условия контракта предусматривают продление соглашения еще на 12 месяцев. Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела ушел в отставку в начале мая из-за разногласий с руководством клуба, передает «Лента.ru».



Дик Адвокаат стал вторым голландским тренером в российском футболе. Напомним, что наставником сборной России был назначен Гуус Хиддинк, который также приступит к исполнению своих обязанностей после ЧМ-2006, где он будет возглавлять национальную команду Австралии.