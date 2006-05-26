Уимблдон: на Шарапову самые высокие ставки

На победу Марии Шараповой на Уимблдоне знаменитой букмекерской конторой Уильяма Хилла принята самая большая ставка. Один из клиентов в Лондоне поставил на победу россиянки 30 тысяч фунтов стерлингов. Ставки на Шарапову к тому моменту принимались из расчета 3 к 1, и потенциальная выплата составит 120 тысяч фунтов, сообщает «UK Casino Times».



После этой ставки букмекеры снизили выплату за победу Марии Шараповой на Уимблоднском турнире с 3 к 1 до 2 к 1. Шарапова по-прежнему является фаворитом по мнению букмекерской конторы. Ставки на победу Ким Клийстерс принимаются из расчета 5 к 1, Жюстин Энен-Арденн – 11 к 2, Амели Моресмо – 7 к 1, Светлану Кузнецову – 14 к 1, Надежду Петрову – 33 к 1, передает «Советский Спорт».



«Это очень смелая ставка. Очевидно, человек хотел использовать в своих интересах коэффициент, который мы поставили за победу Шараповой на Уимблдоне, потому что в настоящий момент она травмирована», - рассказал представитель букмекерской конторы Уильяма Хилла Руперт Адамс.