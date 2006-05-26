Абрамович уговаривает Креспо остаться в «Челси»

"Челси" предложил Эрнану Креспо продлить контракт. По нынешнему соглашению аргентинскому нападающему осталось отыграть за "аристократов" еще два года, но клуб уже сейчас предложил ему продлить этот срок еще на сезон.



Однако Креспо не уверен, что ему следует отвечать согласием. "Я не знаю, останусь ли я в Англии, - сказал Креспо. - Хотел бы уехать в Италию или Испанию. Однако Абрамович спросил меня: "Как это может быть? Тебя любят болельщики, ты нужен тренеру, я предлагаю тебе новый контракт, а ты хочешь уйти?" Об этом сообщает «Спорт Экспресс».