«Формула-1»: Шумахера покинул оптимизм

Михаэль Шумахер закончил первый день Гран-при Монако на 15-й строчке и остался недоволен эффективностью резины."



15-е время не может служить поводом для оптимизма, хотя отчасти это можно объяснить тем, что сегодня, в отличие от большинства команд, мы обкатывали только один состав резины, - приводит слова Шумахера F1News. К сожалению пока нам просто не хватает скорости, нужно изучить собранную информацию, найти причину этой неудачи и подготовиться к субботе. У нас есть опыт работы в таких ситуациях", передает «Газета.Ru».