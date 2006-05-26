Определились соперницы украинок на Ролан Гарросе

Определились соперницы украинских теннисисток в основной сетке Открытого чемпионата Франции, сообщает «официальный сайт Андрея Медведева»

Первой ракетке Украины – киевлянке Елене Бондаренко, как это уже стало традицией, досталась самая серьезная соперница - итальянская теннисистка Франческа Скьявоне, посеяная под 8 номером. Дончанка Ольга Савчук в первом раунде померяется силами с израильтянкой Шахар Пир, получившей от организаторов 31 номер посева. Одесситка Виктория Кутузова сразится с темнокожей американкой Ваней Кинг, а новокаховчанка Юлиана Федак встретится с Кристиной Бранди из Пуэрто Рико. К сожалению, Екатерина Бондаренко отказалась от участия в турнире из-за проблем со здоровьем.