Павленко сыграет в футбол с немцами

27 мая состоится футбольный матч дружбы между командами журналистов Украины и немецкого журнала «Spiegel» («Шпигель»). Этим матчем журналисты двух стран почтят память спортсменов, которые погибли во время ІІ Мировой войны, сообщила «Главреду» пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Соревнования будут проходить на стадионе «Старт», на котором в 1942 году проходили матчи между украинскими спортсменами и немецкими солдатами.



В составе команды «Журналист Украины» на поле выйдет министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.



Начало матча дружбы в 13:45 на стадионе «Старт».