Чемпион мира по дзюдо Михайлин покинет Россию?

Единственный действующий трехкратный чемпион мира по дзюдо россиянин Александр Михайлин подумывает о смене гражданства, сообщает «Спорт-Экспресс»

"Не могу назвать справедливым решение тренерского совета не включать меня в сборную на чемпионат Европы в Тампере 26-28 мая, - сказал Михайлин. - На мой взгляд, я как минимум не меньше своего конкурента Тамерлана Тменова был достоин поездки в Финляндию. И есть такое нехорошее чувство, что и дальше капитан сборной Тменов будет выступать вместо меня. В такой ситуации неизбежно возникают мысли о смене гражданства".

"В мире полно стран, где нет сильных дзюдоистов и где меня примут с распростертыми объятиями, - продолжил Михайлин. - Но я все-таки россиянин - и по паспорту, и по духу. Поэтому надеюсь на здравый смысл людей, которые принимают ответственные решения".