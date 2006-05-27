Английский язык стал причиной перехода Шевченко в «Челси»

Украинский футболист Андрей Шевченко подтвердил, что покидает итальянский клуб «Милан» и переходит в английский «Челси».



Как сообщает «5 канал», А.Шевченко наконец увиделся с Адриано Галлиани, и после этой встречи решил распрощаться с «россо-нери» после семи сезонов выступлений за команду.



«Я покидаю Милан в силу семейных обстоятельств», - заявил на пресс-конференции А.Шевченко. «Свое решение я принял не из-за денег и не из-за отношений с руководством», - подчеркнул футболист. А.Галлиани прокомментировал событие так: «Произошла победа английского языка над итальянским. Я пытался убедить А.Шевченко остаться, но не вышло. Это самое печальное расставание в истории «Милана».



Напомним, что главной причиной перехода украинца в лондонский клуб считают жену форварда - американку Кристину Пазик, которой якобы не удобно в Италии. Официальную же причину своего расставания с «Миланом» Шева определил так: «Я не разговариваю на английском, а жена – на украинском. Поэтому единственный язык, на котором мы понимаем друг друга - итальянский. Но лишь с помощью английского мы сможем вместе - с любовью и пониманием - воспитать наших детей».



Финансовая сторона соглашения между «Миланом» и «Челси» пока неизвестна.