Кличко: Надеюсь, что Валуев и Маскаев выиграют

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелой весовой категории украинец Владимир Кличко заявил, что уже в скором времени хочет выйти на ринг.



"Пока могу сказать, что я не хочу брать долгих пауз и собираюсь свой следующих бой провести уже в октябре, - сообщил Кличко. - Бой я проведу в Америке и надеюсь, что это произойдет в Нью Йорке на всемирноизвестной арене Madison Square Garden. Кто станет моим соперником, я пока сказать не могу. Но, без сомнения, это будет боксер, который входят в пятерку лучших бойцов мира. Я имею право провести добровольную защиту своих поясов чемпиона мира и собираюсь этим правом воспользоваться".



Также Владимир заявил, что хотел бы провести объединительный бой с чемпионом по одной из других основных версий: "Я бы очень хотел провести такой бой, но, если реально смотреть на ту ситуацию, которая сложилась в супертяжелом дивизионе, организация подобного поединка займет очень много времени. А я, как уже говорил, не хочу брать долгих пауз между своими боями".



На вопрос о том, кого Владимир хотел бы видеть в качестве своего соперника в ближайшем будущем, он назвал Хасима Рахмана, Сергея Ляховича, Николая Валуева, Джеймс Тони и Леймона Брюстера.



По поводу возможного реванша против американца Леймона Брюстера Владимир выразил свою полную готовность: "Я готов встретиться с Леймоном, но, насколько я знаю, что после поединка с Сергеем Ляховичем, со здоровьем Брюстера не все в порядке. Но если он будет готов к тому, чтобы выйти в ринг и провести поединок со мной, я сразу дам свое согласие".



На вопрос о том, кто, по его мнению, выйдет победителем в поединках Валуев-Бек и Рахман-Маскаев Владимир сказал: "Я надеюсь, что Николай Валуев и Олег Маскаев выиграют". Об этом сообщает ALLBoxing.ru.