«Глазго Рейнджерс» хочет приобрести Раца из «Шахтера»

Пригласив на пост главного тренера команды французского специалиста Пола ле Гуэна, руководство шотландского "Глазго Рейнджерс" выделяет 60 миллионов фунтов на усиление состава.



Как сообщает Террикон, в линию обороны француз хотел бы приобрести двух игроков: Джимми Траоре из "Ливерпуля" и румынского защитника донецкого "Шахтера" Развана Раца. Ле Гуэну Рац запомнился по матчу Румыния - Германия в апреле 2004 года, в котором защитник горняков был признан лучшим игроком, а его сборная одержала победу - 5:1.