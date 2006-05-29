«Атомный Бык» Макколл нокаутировал Макдэниэла

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе американец Оливер "Атомный Бык" Макколл в бою, прошедшем 27 мая в США, техническим нокаутом в третьем раунде победил своего малоизвестного соотечественника Уоллеса Макдэниэла.



В первом раунде Макколл действовал не очень эффективно, что, вероятно, явилось следствием его долгого отсутствия на ринге. Однако уже во втором, после правого крюка, его соперник оказался в нокдауне за 7 секунд до окончания раунда. В третьем Маккол в течение минуты трижды посылал Макдэниела в нокдаун и рефери остановил бой, сообщает ALLBoxing.ru.