Донецкий «Металлург» купит 10 игроков

Новый тренер донецкого "Металлурга" Анхель Алонсо дал интервью барселонскому изданию "Спорт".



"Откровенно говоря, я знаю о новой команде не очень много, - заявил испанский специалист. - В эти дни и в оставшееся до начала подготовки к сезону время я просмотрю видео прошедшего сезона. Пока есть мнение, что потребуется приобрести от шести до десяти новых футболистов. Получится, что команда будет практически новой, чтобы можно было противостоять двум лучшим клубам Украины - "Шахтеру" и "Динамо", передает «Спорт Экспресс».