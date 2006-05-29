Блохин: Тактическая оснащенность оставляет желать лучшего

Во время "дня открытых дверей" на базе сборной Украины в Конча-Заспе главный тренер национальной команды Украины Олег Блохин дал интервью.Он сказал: "Сегодня я должен, увы, признать, что наша тактическая оснащенность оставляет желать много лучшего, - ответил Блохин на вопрос, как Украина готова к старту в чемпионате мира. - По той простой причине, что в сборной тренируются пока лишь четырнадцать человек", сообщает «Спорт Экспресс».



"Во-первых, несколько дней назад серьезную травму получил Федоров, который в Германии сыграть, к сожалению, не сможет, - объяснил наставник сборной Украины. - Во-вторых, продолжает курс лечения Шевченко. В-третьих, с молодежной сборной Украины на чемпионат Европы в Португалию уехали Пятов, Чигринский, Шуст и Милевский. И неизвестно, когда эти четверо присоединятся к национальной команде. Да еще в каком состоянии: в Португалии сейчас такая изнурительная жара, что футболистам не позавидуешь".