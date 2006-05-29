Шевченко меняет клуб по семейным обстоятельствам

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко официально заявил, что покидает итальянский “Милан”.

Усиливающиеся дня ото дня слухи об изменениях в стане “россонери” начали витать в футбольном воздухе Старого Света достаточно давно. Руководство популярного клуба и сам спортсмен не раз и не два обменивались комплиментами, однако семейные обстоятельства (вроде бы жена-фотомодель настояла на смене обстановки) вынудили украинца подыскивать новое жилище.



"Моё решение никак не связано с деньгами или с проблемами "Милана". Я решил поменять клуб только из-за семейных обстоятельств", - отметил нападающий. Скажем, что Шевченко за годы выступления на Аппенинах обрёл невероятную популярность, став победителем Лиги чемпионов, а также завоевав скудетто и “Золотой мяч”. А “красно-черный” бомбардирский счёт голеодора успел прочно перевалить за отметку в 200 забитых мячей.



Практически доподлинно известна и будущая команда восточноевропейца - лондонский “Челси” давно и с завидным упорством склонял Шевченко к переезду на Туманный Альбион, теперь же мечты Романа Абрамовича о покупке лучшего футболиста из стран бывшего СССР могут сбыться, передает «SPORT.RU».



"Очевидно, что английский язык одержал победу над итальянским. Мы до последней минуты пытались убедить его остаться. Теперь нам надо пытаться договориться с "Челси". Это самое болезненное расставание с тех пор, как я начал работать на "Милан", - констатирует Адриано Галлиани, вице-президент миланцев.