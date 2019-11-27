Хэй: Готов позвать Белью готовить Чисору к бою с Усиком

Хэй готов пригласить Белью для подготовки к бою с Усиком / УНИАН

Дэвид Хэй, являющийся менеджером Дерека Чисоры, заявил о готовности пригласить Тони Белью для помощи в подготовке к бою с Александром Усиком.

"Белью дрался с Усиком (бой завершился победой украинца - прим. Главред), спарринговал с Чисорой. Понимание Белью сильных и слабых сторон обоих будет бесценным для нас. И я, и тренер Чисоры, безусловно, будем заинтересованы в совете кого-то столь опытного, как Белью", - цитирует Хэя Sky Sports.

Он добавил, что Белью мог бы помочь в подготовке тактики на поединок с украинцем.

"Сто процентов, я бы с радостью взял бы к нам его мозг, когда речь пойдет о тактике боя, про углы удара, их разнообразие и так далее", - добавил Хэй.

Ранее бывший чемпион мира Джонни Нельсон не советовал Чисоре драться с Усиком. Также украинец вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа. В 2012 году Дерек Чисора дрался с Владимиром Кличко, и украинец победил по очкам.