Украинская многоборка стала второй в Австрии

В австрийскгом Гётзисе состязались сильнейшие многоборцы планеты, чтобы на традиционном турнире "Нипобанкмитинг" определить победителей и призёров.



В этом году 2 место на турнире заняла наша Людмила Блонская. Успешнее всего украинка выступила в прыжках в длину (1 место, 6.53 метра), толкании ядва (2 место, 14.33 метра) и метании копья (3 место, 46.35 метра).



Людмила набрала в Австрии 6448 очков, и уступила в итоге только лидеру мирового многоборья Каролине Клюфт из Швеции. С 2003 года Клюфт неизменно побеждает. Ещё одна представительница Украины, Анна Мельниченко, показала сегодня 13 результат (5991 очка), «Наш спорт».