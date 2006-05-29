Гандболистки Украины обыграли Словакию

В столичном "Дворце Спорта" женская гандбольная сборная Украины провела первый поединок плей-офф чемпионата Европы против сборной Словакии.



В напряжённом, нервозном поединке наша команда победила 27:24, хотя разница в счёте могла быть куда большая. Украинки первыми открыли счёт (отличилась Елена Яценко) и начали постепенно наращивать преимущество. Раз за разом нашим гандболисткам удавалось проходить оборону неуступчивых словачек, в свою очередь в защите наша сборная играла чётко, плюс классно играла сегодня наш голкипер Татьяна Ворожцова. После первого тайма сборная Украины имела преимущество в 5 мячей (17:12).



Во втором периоде от сборной Словакии можно было ждать более агрессивной и атакующей игры, но наши гандболистки с первых минут второй половины встречи взяли контроль над игрой и взвинтили скорость. Украинки блестяще играли, и уверенно увеличивали разрыв в счёте 18:12, 20:13, 23:14. Казалось бы, "+9" тот отрыв, при котором можно играть уверенно и надёжно, но... У нашей сборной не пошла игра в атаке, а вот соперницы хладнокровно наказывали нашу оборону за ошибки - 23:16, 25:18, 25:22. При счёте 25:22 Леонид Ратнер взял тайм-аут, и попытался вернуть дисциплину на площадке. В этот момент наши сборницы выглядели растерянными и удручёнными. После перерыва Словакия сократила разрыв до 2-х мячей (25:23), затем команды обменяли результативными атаками (26:24), а в самом конце игры Регина Шимкуте установила окончательный счёт.



Отметим, что 20-летня Регина Шимкуте забросила сегодня 4 мяча, но каждый из них влетал в ворота в ключевые моменты. Шимкуте довела преимущество нашей сборной до 7 мячей (20:13), охладила пыл разыгравшихся соперниц, сделав счёт 25:18, забросила важнейший мяч в конце игры, передает «Наш спорт».



Теперь нашу сборную ждёт трудный ответный поединок, который пройдёт в Словакии 3 июня.

Победитель пары Украина - Словакия получит право играть в финальной части чемпионата Европы, который в этом году принимает Швеция.