Сборная Украины по футболу сокрушила Коста-Рику

Футбольная сборная Украины одержала победу с разгромным счетом в товарищеском поединке против сборной Коста-Рики.



Олег Блохин дал возможность сыграть всем имеющимся в распоряжении футболистам, кроме Реброва, который получил накануне травму. Итог матча – 4:0 в пользу украинской сборной. После игры в торжественной обстановке тренеру нашей сборной Олегу Блохину и голкиперу Александру Шовковскому был вручен флаг Украины.



Украина – Коста-Рика – 4:0.



УКРАИНА: Шовковский (Шуст, 46), Несмачный (Езерский, 46), Русол, Ващук, Свидерский (Гусев, 46), Тимощук (Гусин, 46), Ротань (Воронин, 46), Назаренко (Шелаев, 60), Калиниченко, Воробей, Белик.



КОСТА-РИКА: Альфаро, Уоллес, Марин, Родригес, Бадилья, Боланос, Сентено, Фонсека, Секейра, Саборио, Гомес

Наказания: Воробей, Гусин Марин, Секейра, Асофейфа, Фонсека (все, предупреждения).



Арбитр: Валентин Иванов (Россия)



Голы: Назаренко (30), Воробей (35), Калиниченко (40), Белик (56)



Ближайшая товарищеская игра – 2 июня - украинской сборной будет против команды Италии.