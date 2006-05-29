Волейбол: чемпионками мира стали россиянки

Российские волейболистки подтвердили звание чемпионов мира на завершившемся в Рио-де-Жанейро чемпионате мира по волейболу среди профсоюзных команд.



В субботу в последнем матче финальной стадии плей-офф они обыграли хозяек турнира клуб Marcopolo из штата Риу-Гранди-ду-Сул со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:15) и завоевали золотые медали.

Бразильская команда, занявшая по итогам турнира третье место, завоевала титул чемпиона Бразилии среди непрофессиональных клубов. На втором месте финская команда Tul, передает «РИА«Новости».



Российские спортсменки из волейбольного клуба Казаночка (Казань) не проиграли ни одного сета во всех матчах и показали стремительный, атакующий волейбол. В своей подгруппе они обыграли всех соперниц со счетом 3:0.



В первой игре они обыграли французскую команду FFST (25:3, 25:4, 25:8). Затем Казаночка легко расправилась с мексиканками из клуба Indet (25:4, 25:4, 25:3) и после этого победила волейболисток из португальского клуба Inatel (25:10, 25:4, 25:9). В финальной стадии плей-офф россиянки подтвердили свое преимущество, обыграв финский клуб Tul со счетом 3:0 (25:12, 25:7, 25:10).