Футбол: сборная России сыграла вничью с Испанией

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Испании. Матч, который прошел в субботу в испанском городе Альбасете, закончился со счетом 0:0.



Подопечные Александра Бородюка много атаковали, однако не смогли воплотить в голы созданные опасные моменты. Испанская команда отвечала на атаки гостей не менее остро. Избежать пропущенных голов российской команде помогла слаженная игра в обороне и грамотные действия вратаря сборной Игоря Акинфеева, передает «РИА«Новости».



Матч на стадионе города Альбасете, вмещающем порядка 20 тысяч зрителей, прошел при полном аншлаге. Поддержать испанскую команду в провинциальный городок приехали болельщики из Мадрида и Валенсии. За российскую команду болели представители посольства РФ в Испании, а также немногочисленные болельщики, прибывшие из Москвы и Петербурга.