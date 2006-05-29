Шумахера лишили первого места

Прославленный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер лишен первого места в квалификационных заездах "Гран-при Монако" и в воскресенье на седьмом этапе чемпионата мира в автогонках "Формулы-1" примет старт с последнего места.



Такое беспрецедентное решение принято в субботу вечером организаторами гонки после изучения результатов квалификационных заездов, в последнем из которых семикратный чемпион мира Шумахер незадолго до финиша остановил машину посреди трассы и тем самым помешал другим автогонщикам.

К моменту этого инцидента Шумахер на "Феррари" лидировал с лучшим временем, но шедший вторым Фернандо Алонсо на "Рено" имел шанс опередить немецкого автогонщика, передает «РИА«Новости».



"Проанализировав все результаты, организаторы не смогли найти никаких причин, оправдывающих столь бесполезное, чрезмерное и необычное торможение (Шумахера) на данном отрезке трассы, и вынуждены были заключить, что пилот преднамеренно остановил свой автомобиль на трассе, тогда как он лидировал с лучшим временем", - говорится в коммюнике, распространенном Международной федерацией автоспорта.