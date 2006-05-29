С «делом о коррупции» в футболе Италии покончат к 20 июля

Расследование, связанное с коррупцией в итальянском футболе, будет завершено к 20 июля. Об этом заявил в воскресенье начальник отдела расследований итальянской федерации футбола Франческо Саверио Боррелли, приступивший к работе 23 мая.



"Мы пришли к заключению, что вся процедура должна быть завершена к 20 июля", - сказал Боррелли. Он пояснил, что сжатые сроки вызваны необходимостью участия Италии в жеребьевке Кубка УЕФА, которая состоится 25 июля. К этому моменту расследование должно завершиться.



Следствие по делам, связанным с коррупцией в футболе, ведут сразу три прокуратуры: миланская, туринская и неаполитанская. Собранные документы затрагивают 71 футбольный клуб, а в эпицентре скандала находится "Ювентус".



Речь идет о финансовых нарушениях, связанных с продажей таких звезд, как Зинедин Зидан, Дарко Ковачевич, Фабио Каннаваро и Златан Ибрагимович, а также о подкупе судей, применении допинга, противозаконном заключении пари на игры и о махинациях, связанных с продажей прав на телетрансляции матчей, передает «РИА«Новости».



Скандал привел к отставке высших руководителей итальянской футбольной лиги, а также клуба "Ювентус". В футбольную федерацию был назначен чрезвычайный комиссар Гвидо Росси, который и поставил во главе отдела расследований бывшего генерального прокурора Милана Франческо Саверио Боррелли, в начале 90-х годов бывшего одним из руководителей операции "Чистые руки", связанной с коррупцией в итальянских политических и властных кругах.



Обозреватели утверждают, что по своим масштабам футбольный скандал вполне сопоставим с политическими событиями начала 90-х.