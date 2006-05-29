Шарапова и Сафина – во втором круге «Ролан Гаррос»

Мария Шарапова едва не потерпела сенсационное поражение, но сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции.



В воскресенье россиянка, посеянная в Париже под 4-м номером, в своем стартовом матче в Париже в драматичной борьбе победила американку Машону Вашингтон - 6:2, 5:7, 7:5.

В одном из первых матчей встречались две россиянки: Динара Сафина, посеянная под 14-м номером, и Вера Звонарева. Победу праздновала более именитая Сафина. Она выиграла в двух партиях - 6:3, 7:5 за 1 час и 35 минут.



Следующей соперницей Сафиной станет либо чешка Хана Сромова, либо итальянка Роберта Винчи.