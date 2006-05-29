Велогонку «Джиро д'Италия» выиграл итальянец Иван Бассо

В Милане 21-м этапом завершилась веломногодневка "Джиро д'Италия". Результаты этапа, на котором первым финишную черту пересек немец Роберт Форстер, не повлияли на главный итог: победителем "Джиро д'Италия" 2006 года стал 28-летний итальянец Иван Бассо, защищающий цвета команды CSC.



Этот триумф на одной из наиболее престижных веломногодневок стал для Бассо первым в карьере. Дебютировав в профессиональном туре в 1999 году, Иван подавал большие надежды, но не спешил их оправдывать. Так, "Джиро"-2005 он завершил на 28-м месте в общем зачете.



Однако в этом году преимущество итальянца над конкурентами было подавляющим. Бассо выиграл три этапа, и перед последним днем его гандикап составлял более 9 минут.



Среди победителей "Джиро д'Италия" прошлых лет отметим россиянина Павла Тонкова (1996), после чего успех праздновали исключительно итальянские велогонщики, передает Reuters.