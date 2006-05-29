Детский футбол: Украину во Франции представит команда из Нетишина

В Киеве завершился финал турнира юных футболистов «Кубок наций Данон – Кожаный мяч». Соревнования организовали Ассоциация аматорского футбола (клуб «Кожаный мяч»), компания «Данон в Украине», ФФУ.



В решающем поединке победу одержала детская команда «Энергетик» из г. Нетишин Хмельницкой области. Именно этим ребятам предстоит в сентябре отстаивать честь страны на международном «Кубке наций Данон» в Лионе (Франция), сообщает корреспондент «Главреда». Эти соревнования (возраст участников 10-12 лет) – детский прообраз чемпионата мира – активно поддерживают ФИФА, УЕФА и звезды мирового футбола, в частности, Зинедин Зидан. Украинские юные футболисты уже имеют в своем активе значительный успех участия в Кубке. Так, в 2000 году детская команда из Украины в финальной части «Кубка нация Данон» в Лионе завоевала 3 место. Всего же тогда в соревнованиях участвовали 32 команды из разных стран мира.