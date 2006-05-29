Футбол: украинские СМИ обыграли «Шпигель»

В Киеве состоялся товарищеский футбольный матч между сборной командой журналистов Украины и командой немецкого издания «Дер Шпигель».



Матч был посвящен памяти украинских футболистов, которые в 1942 году сыграли «матч смерти» на киевском стадионе «Старт». Вместе с украинскими журналистами честь команды защищал министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко.



Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу украинской команды, участниками которой были представители разных изданий. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.