УЕФА дисквалифицирует Албанию?

УЕФА заявил, что Албания может быть исключена из международных соревнований как на уровне клубов, так и на уровне сборных команд.



Как сообщает АР, это заявление последовало в ответ на незаконные вмешательства правительства страны в деятельность албанской федерации футбола (AFA).

В понедельник УЕФА опубликовала следующее объявление: "Министерство посягает на автономию AFA", отметив, в частности то, что исполнительные комитеты ФИФА и УЕФА могут "принять соответствующие меры, которые могут привести к дисквалификации федерации".



Письмо было направлено главе министерства по туризму, культуре, делам молодежи и спорту Буяру Лескаю представителем УЕФА Джанни Инфантино, передает«Газета.Ru».