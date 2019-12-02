Экс-форвард Челси мастурбировал перед 16-летней девочкой

Нил Шипперли мастурбировал перед 16-летней девочкой / Daily Mirror

Бывший футболист Челси и еще ряда английских клубов Нил Шипперли занимался мастурбацией на глазах у 16-летней девочки и ее мамы.

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Как сообщает Daily Mirror, женщина со своей дочерью переходила улицу 17 сентября 2019 года около 17:15 по местному времени, где встретила белый фургон. Шипперли начал двигаться с ними в одном темпе и опустил стекло.

Мама 16-летней девочки хотела поблагодарить англичанина за то, что тот пропускает их через дорогу, однако увидела, как он держит себя за пенис и смотрит на нее. Позже экс-игрок снова опустил стекло и начал мастурбировать.

Женщина пыталась переписать номера автомобиля, чтобы написать заявление в полицию, однако тот скрылся. Но, пройдя за угол, она увидела, как извращенец снова себя удовлетворяет. В итоге, было написано заявление и Шипперли предстал перед судом за намеренное обнажение гениталий.