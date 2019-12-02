Известный футболист снял эскортницу, так как скрывал от девушки любовь к фут-фетишу

Известный футболист снимал эскортницу из-за любви к фут-фетишу / Daily Star

Известный футболист из европейского чемпионата боялся признаться своей девушке в страсти к фут-фетишу, а потому нанимал эскортницу.

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"Он не был типичным футболистом в моем представлении. Он принимал наркотики и часто пил алкоголь. Ему нравилось, когда я доминировала над ним и унижала его", - цитирует девушку Daily Star.

Далее она подробнее рассказала, что делала с ним.

"Он разрешал мне делать все, что угодно: бить, использовать фаллоимитатор, использовать его вместо туалета, сидеть на лице, чтобы он не мог дышать. Плевать на него, смеяться над ним, пока он лизал мои ноги, а еще игнорировать его, когда он красил мне ногти", - добавила Анна.

Она считает футболиста сумасшедшим, у которого много денег.

"Мужчины, которые позволяют доминировать над ними, кажутся мне лузерами. Но, на самом деле, он просто съехавший с катушек чувак, у которого много денег и который не может справиться с успехом. В один момент он решил заказать другую девушку, так как со мной уже не могло быть ничего нового", - заявила эскортница.

В конце она призналась, что подобные клиенты вполне устраивают ее. При этом у них не было классического секса.

"Я справлюсь с этим, это нормальная ситуация для бизнеса. Да, мне нравится, когда я нахожу идиота, с которым не нужно заниматься сексом, но он все равно оплачивает тебе роскошную жизнь. Но ему можно найти замену, если кто-нибудь предложит еще больше денег. Подобная договоренность куда лучше обычной работы в эскорте, такие ребята, как тот футболист - это настоящий джекпот", - сказала Анна.