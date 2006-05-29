ФФУ «лимитирует» легионеров

Федерация футбола Украины (ФФУ) собирается ужесточить лимит на иностранных футболистов, которые могут одновременно выходить на поле в матчах чемпионата страны.



ФФУ опубликовала заявление, в котором говорится, что: "Исполнительный совет ФФУ рекомендует рассмотреть новые правила, устанавливающие лимит в семь иностранных игроков, которые могут одновременно находиться на поле, в сезоне 2007/2008 для профессиональных клубов высшей лиги чемпионата Украины".



В настоящее время лимит разрешает находиться на поле восьми легионерам, но футбольные власти Украины долгое время вели дискуссии по поводу уменьшения этого числа вплоть до пяти футболистов. Также ФФУ объявила о новом правиле, согласно которому запрещается физическим или юридическим лицам владеть более одним клубом. Это правило было введено в ответ на рекомендации УЕФА.