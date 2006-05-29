Кабаева провалила Гран-при в Брно

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева, недавно вернувшаяся в большой спорт, неудачно выступила на этапе Гран-при в Брно. В многоборье российская спортсменка заняла лишь шестое место, набрав 66,640 балла, сообщает агентство спортивной информации "Весь спорт".



Две первые строчки, тем не менее, остались за гимнастками из России: лучшей стала Вера Сесина (69,283 балла), второе место у Ольги Капрановой (68,300). Третью позицию заняла Анна Бессонова из Украины (68,223). Кроме призеров Кабаеву опередили также Инна Жукова (Белоруссия) и Марина Шпехт (Россия).

Отметим, что Кабаева сумела пробиться в финал лишь в двух отдельных видах - звезда российской художественной гимнастики поборется за медали в соревнованиях с булавами и лентой. Вера Сесина попала во все четыре финала, передает «Лента.ru».