Ребров: в «Челси» Шевченко докажет, что он лучший в мире

Нападающий сборной Украины Сергей Ребров заявил, что его партнёр по команде - Андрей Шевченко, недавно перешедший из "Милана" в "Челси", сможет прекрасно выступать и в Англии.



"Андрей - один из лучших форвардов в мире и я всегда советовал ему попробовать себя в Премьер-лиге, ведь это сильнейшее первенство в Европе", - сказал Ребров в интервью Sky Sports News. - Я не думаю, что деньги стали главной причиной побудившей Шевченко перейти в "Челси", но уверен, что играя за этот клуб, он докажет, что является лучшим нападающим планеты", передает Чемпионат.ру.